Am Samstagabend kam es in der deutschen Stadt Essen im Quartier Altenessen zu Bränden in zwei Mehrfamilienhäusern. Ausserdem fuhr in Essen-Katernberg ein Lieferwagen in zwei Geschäfte. Die Polizei konnte einen Verdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Es wurden 30 Personen verletzt.

Gegen 17.10 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Polizei zahlreiche Notrufe zu einem Brand an der Pielstickerstraße ein. Kurz darauf brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Zollvereinstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Brände löschen und mussten Verletzte versorgen. Unter den 30 Verletzten befanden sich acht schwer verletzte Kinder. Der Fernsehsender WDR berichtete sogar von 31 Verletzten, darunter 17 Schwerverletzten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein Feuerwehrsprecher sagte im TV, es sei zu hochdramatischen Szenen gekommen. Kinder und Frauen hätten aufgrund des versperrten Fluchtwegs in Rauch gehüllt am Fenster gestanden und geschrien. Nachbarn reagierten gedankenschnell und stellten in den unteren Geschossen Leitern für eine schnelle Rettung auf. Die Feuerwehr baute Sprungkissen auf und rettete Bewohner zudem per Drehleiter. Am Sonntagmorgen waren die Brände gelöscht. Es gab viele, teils schwere, Rauchgasvergiftungen.

Aufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, sollen den Macheten-Mann zeigen. Foto: X @nycrox 1/2

Syrer festgenommen

Wenige Minuten darauf fuhr ein Lieferwagen in zwei Geschäfte an der Katernberger Straße und am Meybuschhof. An diesen beiden Tatorten entstanden Sachschäden, es wurden dort keine Personen verletzt.

In unmittelbarer Tatortnähe konnte eine Streifenwagenbesatzung einen Tatverdächtigen festnehmen. Er hatte ein Messer und eine Machete dabei. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen Essener (41) mit syrischer Staatsangehörigkeit.

Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt, wie der Syrer vor der Festnahme in einem Hinterhof von mehreren Männern minutenlang mit Stangen und Schaufeln in Schach gehalten und geschlagen wird. Dann taucht die Polizei mit mehreren Einsatzkräften auf und fordert den Mann mit gezogener Waffe auf, seine Waffen wegzuwerfen und sich auf den Boden zu legen. Der Mann fügt sich und die Handschellen klicken.

Die deutsche Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft die Zusammenhänge der Taten. Auch die konkrete Motivlage des Festgenommenen ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf einen Zusammenhang mit organisierter Kriminalität gibt es nicht, schreibt der WDR unter Berufung auf die Polizei. Der Täter soll polizeibekannt sein. Er erlitt Verbrennungen an den Händen.