Die Stadtpolizei Zürich hat Donnerstag einen bewaffneten Mann in einer UBS-Filiale an der Bahnhofstrasse festgenommen. Der 29-jährige Ukrainer trug eine Imitationswaffe und wurde für weitere Abklärungen auf die Wache gebracht.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag nahm die Stadtpolizei Zürich in der Innenstadt eine bewaffnete Person fest. Kurz vor 12 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich wegen eines verdächtigen Mannes in der UBS-Filiale an der Bahnhofstrasse alarmiert. Die ausgerückten Polizeipatrouillen trafen im Innern der Bank auf einen allein anwesenden Mann, heisst es in einer Mitteilung. Er liess sich widerstandslos festnehmen.

Absichten werden ermittelt

Der Verhaftete trug eine Faustfeuerwaffe bei sich. Gemäss jetzigen Erkenntnissen wurde damit niemand direkt bedroht und es wurde auch kein Geld geraubt, heisst es in der Mitteilung weiter. Für weitere Abklärungen wurde der 29-jährige Ukrainer in eine Wache gebracht. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der mitgeführten Waffe um eine Imitationswaffe handelt. Zudem wird geklärt, weshalb sich der Mann in der Bank aufhielt und was seine Absichten waren.