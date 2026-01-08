DE
29-Jähriger festgenommen
Bewaffneter Ukrainer löst Alarm in Zürcher Bankfiliale aus

Die Stadtpolizei Zürich hat Donnerstag einen bewaffneten Mann in einer UBS-Filiale an der Bahnhofstrasse festgenommen. Der 29-jährige Ukrainer trug eine Imitationswaffe und wurde für weitere Abklärungen auf die Wache gebracht.
Publiziert: vor 21 Minuten
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Ein 29-jähriger Ukrainer löste in dieser UBS-Filiale den Alarm aus.
Foto: Kim Niederhauser
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Am Donnerstagnachmittag nahm die Stadtpolizei Zürich in der Innenstadt eine bewaffnete Person fest. Kurz vor 12 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich wegen eines verdächtigen Mannes in der UBS-Filiale an der Bahnhofstrasse alarmiert. Die ausgerückten Polizeipatrouillen trafen im Innern der Bank auf einen allein anwesenden Mann, heisst es in einer Mitteilung. Er liess sich widerstandslos festnehmen. 

Absichten werden ermittelt

Der Verhaftete trug eine Faustfeuerwaffe bei sich. Gemäss jetzigen Erkenntnissen wurde damit niemand direkt bedroht und es wurde auch kein Geld geraubt, heisst es in der Mitteilung weiter. Für weitere Abklärungen wurde der 29-jährige Ukrainer in eine Wache gebracht. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der mitgeführten Waffe um eine Imitationswaffe handelt. Zudem wird geklärt, weshalb sich der Mann in der Bank aufhielt und was seine Absichten waren.

