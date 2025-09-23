Groupe Mutuel schliesst Standort und baut Stellen ab

Der Versicherer Groupe Mutuel macht im kommenden Frühling einen Standort in Basel zu. Dadurch kommt es auch zu einem Jobabbau – 22 Administrator-Mitarbeitende fallen der Massnahme zum Opfer.

Die Groupe Mutuel will einen ihrer Standorte in Basel schliessen.

Darum gehts Groupe Mutuel schliesst Standort in Basel bis April 2026

Betroffene Mitarbeiter können an anderen Standorten, vor allem in Zürich, arbeiten

22 Stellenabbau in der Administration wegen Reorganisation und Kostensenkung

Schlechte Neuigkeiten für Basel: Die Versicherung Groupe Mutuel plant, einen Standort in der Stadt am Rheinknie per Ende April 2026 zu schliessen. Damit verbunden ist unter anderem ein Stellenabbau von 22 Personen, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst.

Von den Entlassungen betroffen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Administration, wie es weiter heisst. Sie stünden im Zusammenhang mit einer Reorganisation bei der Versicherung und deren Bemühungen, die Verwaltungskosten zu senken. Die Generalagentur am Steinentorberg sei nicht betroffen.

Weitere Mitarbeitende sollen die Möglichkeit bekommen, an einem anderen Standort weiterzuarbeiten. Gemäss Mitteilung sollen sie grösstenteils ins Servicezentrum in Zürich verschoben werden.