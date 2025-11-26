Am Dienstagabend durchbrach ein 22-jähriger Junglenker mit einem über 700 PS starken BMW eine Lärmschutzwand auf der Aubruggstrasse im Zürcher Kreis 12. Der Junglenker wurde nur leicht verletzt. Es besteht der Verdacht auf ein Raserdelikt.

1/4 Am Dienstagabend bretterte ein Junglenker durch eine Lärmschutzwand auf der Zürcher Aubruggstrasse. Foto: Stadtpolizei Zürich

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 22-jähriger Junglenker fuhr am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr mit einem über 700 PS starken BMW M5 auf der Aubruggstrasse im Zürcher Kreis 12 stadtauswärts. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich am Mittwoch.

Auf der rechten Seite durchbrach er eine Lärmschutzwand sowie das dahinterliegende Geäst. An einem Hang kam das Fahrzeug zu stehen. Der Junglenker wurde nur leicht verletzt – Drittpersonen kamen nicht zu Schaden, schreibt die Polizei. Der 22-Jährige muss sich wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt verantworten. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab.

Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere zehntausend Franken. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich aus. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise des Lenkers machen können.