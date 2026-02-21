DE
13 Todesopfer
Archiv-Video zeigt Andermatt nach der Lawine 1951

Der Winter 1951 war der tödlichste Lawinenwinter der jüngeren Schweizer Geschichte. 98 Menschen starben hierzulande, 13 von ihnen in Andermatt UR.
Publiziert: 10:18 Uhr
