Thurgau soll St. Galler Grundstück in Wil West kaufen

Das Gebiet im Westen der Stadt Wil soll zum Wirtschaftsareal entwickelt werden. Foto: Wil West

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Kanton St. Gallen bietet dem Thurgau rund 125'000 Quadratmeter Land an. Das gaben die beiden Kantone am Dienstag an einer Medienkonferenz bekannt. Die Grundstücke in St. Galler Besitz auf Thurgauer Territorium gehören dem Entwicklungsgebiet Wil West an, wo rund 3000 neue Arbeitsplätze entstehen sollen.

Nach Abzug für Kompensationen von Fruchtfolgeflächen und Mehrwertabgaben beläuft sich der Preis für den Kanton Thurgau auf 10,3 Millionen Franken. Das Geschäft kommt als Nächstes in die beiden Kantonsparlamente.

Im September 2022 lehnten die St. Galler Stimmberechtigten einen Projektkredit für Wil West von 35 Millionen Franken ab. Damit hätte der Kanton St. Gallen die Erschliessung, Entwicklung und Vermarktung des künftigen Wirtschaftsgebietes vorfinanzieren wollen.