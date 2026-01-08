Randalierer zerstören Schulhaus-WC in Luzern

Über die Weihnachtstage haben Unbekannte im Schulhaus Staffeln im Stadt Luzerner Ortsteil Reussbühl randaliert. Die Täterschaft drang in das Schulhaus ein und demolierte eine WC-Anlage, heisst es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei. In der Folge wurden mehrere Räume mit dem auslaufenden Wasser geflutet.
Hoher Sachschaden
Die Randalierer drangen zwischen dem 24. und 27. Dezember in das Schulhaus ein. Neben der zerstörten WC-Anlage wurden mehrere Scheiben verunreinigt, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Sachschaden dürfte sich auf über 100'000 Franken belaufen. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.
