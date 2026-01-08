DE
FR
Abonnieren

100'000 Franken Sachschaden
Randalierer zerstören Schulhaus-WC in Luzern

Unbekannte Täter haben während der Weihnachtstage im Schulhaus Staffeln in Luzern-Reussbühl randaliert. Eine demolierte WC-Anlage flutete mehrere Räume. Es entstand ein Sachschaden von über 100'00 Franken.
Publiziert: 16:52 Uhr
|
Aktualisiert: 16:56 Uhr
Kommentieren
1/2
Foto: Volksschule Stadt Luzern

Über die Weihnachtstage haben Unbekannte im Schulhaus Staffeln im Stadt Luzerner Ortsteil Reussbühl randaliert. Die Täterschaft drang in das Schulhaus ein und demolierte eine WC-Anlage, heisst es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei. In der Folge wurden mehrere Räume mit dem auslaufenden Wasser geflutet.

Hoher Sachschaden

Die Randalierer drangen zwischen dem 24. und 27. Dezember in das Schulhaus ein. Neben der zerstörten WC-Anlage wurden mehrere Scheiben verunreinigt, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Sachschaden dürfte sich auf über 100'000 Franken belaufen. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. 

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen