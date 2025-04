1/5 Beschert SVP-Frau Sybille Jeker ihrer Partei den allerersten Sitz in der Solothurner Kantonsregierung? Sie darf sich im zweiten Wahlgang grosse Hoffnungen für einen der fünf Sitze ausrechnen. Foto: keystone-sda.ch

Im ersten Wahlgang erreichte niemand das absolute Mehr

vor 11 Minuten vor 11 Minuten Jeker weiterhin vorne, Mitte wäre doppelt dabei Nach 92 ausgezählten Gemeinden zeigt sich ein ähnliches Bild: Jeker liegt knapp vor Mitte-Frau Kolly. Danach folgen mit einem leichten Abstand die beiden weiteren Bisherigen Schaffner (SP) und Hodel (FDP). Der zweite Mitte-Kandidat, Edgar Kupper, hält sich aktuell auf dem fünften Platz. Bleibt es dabei, würde die Mitte einen Sitz dazugewinnen, die FDP und Links-Grün würden je einen verlieren. Im zweiten Wahlgang braucht es kein absolutes Mehr. vor 33 Minuten vor 33 Minuten SVP-Jeker legt vor Das erste Zwischenresultat mit 54 ausgezählten von insgesamt 106 Gemeinden ist da. SVP-Frau Jeker liegt vorn. Dahinter folgen Sandra Kolly (Mitte, bisher), Peter Hodel (FDP, bisher), Susanne Schaffner (SP, bisher), Edgar Kupper (Mitte), Marco Lupi (FDP), Mathias Stricker (SP) und Daniel Urech (Grüne). Allerdings sagt diese erste Momentaufnahme noch nicht viel aus, da zuerst kleine, eher bürgerliche Gemeinden ausgezählt sind. Die Städte fehlen noch. vor 38 Minuten vor 38 Minuten Wer holt den fünften Platz? Im ersten Wahlgang zogen die drei Bisherigen Sandra Kolly (Mitte), Susanne Schaffner (SP), Peter Hodel (FDP) sowie die SVP-Kandidatin Sybille Jeker den anderen davon. So wird es vermutlich auch im zweiten Anlauf bleiben. Doch wer holt sich den letzten Sitz? Sowohl SP, FDP als auch Mitte lauern mit je einem Kandidaten. Ab Mittag kommen erste Resultate. Blick berichtet live. Ende des Livetickers

Schafft es SVP-Frau Sibylle Jeker (41) in die Kantonsregierung? Kann Links-Grün seine beiden Sitze verteidigen? Und wird die FDP zur grossen Verliererin? Der zweite Wahlgang für die Neubesetzung des Solothurner Regierungsrates verspricht Spannung. Denn: Im ersten Anlauf am 9. März erreichte von den acht Kandidierenden niemand das absolute Mehr.

Von den bisherigen fünf Regierungsmitgliedern treten Volkswirtschaftsdirektorin Brigtte Wyss (64, Grüne) und Bildungsdirektor Remo Ankli (51, FDP) nicht mehr an. Im ersten Wahlgang setzte sich Mitte-Frau Sandra Kolly (54, bisher) mit 32'138 Stimmen an die Spitze. Sie verpasste das absolute Mehr von 32'351 Stimmen hauchdünn. Hinter Kolly folgen ebenfalls zwei Bisherige: SP-Frau Susanne Schaffner (62) mit 30'187 und FDP-Mann Peter Hodel (57) mit 28'799 Stimmen.

Jeker verkörpert neuen SVP-Typus

Knapp dahinter rangiert Jeker mit 28'646 Stimmen. Die SVP als wählerstärkste Partei will erstmals in die Regierung einziehen. Seit 2001 stürmt die Volkspartei immer wieder vergeblich an, um einen Sitz in der Solothurner Exekutive zu erobern.

Jeker möchte nach eigenen Angaben eine «bürgernahe, lösungsorientierte» Politik mitgestalten. Die Kantonsrätin, Mutter zweier Kinder, verkörpert einen anderen Typus als die bisher in Serie gescheiterten SVP-Bewerber.

SP-Kantonsrat Mathias Stricker eroberte im ersten Wahlgang den fünften Platz, gefolgt von Mitte-Kantonsrat Edgar Kupper. Auf dem siebten Platz landete FDP-Kantonsrat Marco Lupi.

FDP und Grüne verlieren wohl

Die FDP muss sich wohl auf den Verlust ihres zweiten Sitzes einrichten. Ähnlich geht es den Grünen mit ihrem Kandidaten Daniel Urech: Die Grünen dürften ihren erstmals vor acht Jahren von Brigit Wyss eroberten Sitz nicht halten können. Kantonsrat Urech lag auf dem letzten Platz.

Ins Gewicht fällt, ob es den Parteien gelingt, ihre Basis zu mobilisieren. In der ersten Runde lag die Wahlbeteiligung bei 35,5 Prozent. Vor vier Jahren hatte die Beteiligung 43,6 Prozent betragen – und in der Stichwahl für zwei freie Sitze rutschte die Beteiligung um knapp 10 Prozentpunkte ab.