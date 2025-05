Zunehmender Online-Handel Piraterieprodukte können ab Juli einfacher vernichtet werden

Die Schweizer Zollbehörden können künftig gefälschte Produkte einfacher vernichten. Der Bundesrat hat am Mittwoch ein entsprechendes, vom Parlament verabschiedetes Gesetz per 1. Juli in Kraft gesetzt.

