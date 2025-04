Zuger Kantonsregierung Sechs Personen kämpfen um Nachfolge von Bundesrat Pfister

Für den freien Sitz in der Zuger Kantonsregierung bewerben sich sechs Personen. Das teilte die Zuger Staatskanzlei am Montag nach Eingabeschluss um 17 Uhr mit. Die Ergänzungswahl findet am 15. Juni statt.

Publiziert: vor 31 Minuten | Aktualisiert: vor 24 Minuten