Zoll stoppt ihn in Stabio TI Mann wollte 20'000 Altreifen illegal nach Italien transportieren

Beamte des Bundesamtes für Zoll- und Grenzschutz haben am Grenzübergang Stabio TI in einem Lastwagen mit italienischem Kennzeichen über 20'000 Altreifen sichergestellt. Die Ware hätte illegal in Italien entsorgt werden sollen.