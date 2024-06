Katholisches Newsportal wechselt gesamten Vorstand aus

Das katholische Medienzentrum hat an einer ausserordentlichen Generalversammlung am Donnerstagabend seinen gesamten Vorstand ausgewechselt. Von den bisherigen vier Mitglieder des Vereins, der die Webseite kath.ch führt, hatte sich niemand mehr zur Verfügung gestellt.

Urs Brosi, der Generalsekretär Dachverband der Landeskirchen (RKZ), bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag den Entscheid. Zuvor hatten tagesanzeiger.ch und blick.ch darüber berichtet. Vier der neu gewählten Vorstandsmitglieder seien bei der Wahl nicht anwesend gewesen, zwei der Ehemaligen hingegen schon.

Simon Spengler, der Kommunikationsverantwortliche der Katholischen Kirche im Kanton Zürich, hatte erst am Mittwoch nach 15 Jahren seinen Rücktritt aus dem Vorstand eingereicht. In seinem Rücktrittsschreiben, das Keystone-SDA vorliegt, kritisierte er Umstände rund um die Wahl des neuen Chefredaktors Christian Maurer aufs Schärfste.

Vertrauen zerstört

Die Zuständigen der SBK und der RKZ hätten dabei die Evaluationsarbeit und den Vorschlag des Vorstandes sabotiert und öffentlich desavouiert. Das habe sein Vertrauen in die Verantwortlichen zerstört. Maurers Ernennung hatte bereits im April zum Rücktritt eines Vorstandsmitglieds geführt.

Brosi sagte, er verstehe Spenglers Enttäuschung. Die Kritik treffe aber so nicht zu. Denn der Austausch des Vorstands stehe nicht ausschliesslich in Zusammenhang mit dem Thema Missbrauch in der Kirche oder der Ernennung des neuen Chefredaktors. Es gehe um einen längeren Konflikt zwischen dem Medienzentrum und seinen Auftraggebenden, der SBK und der RKZ.

Bereits 2022 sei es wegen einer zunehmenden «Boulevardisierung» von kath.ch unter dem früheren Chefredaktor eine Mediation nötig geworden. Und in den letzten Monaten habe die Spannung noch zugenommen. Deswegen sei jetzt der Moment gekommen, «neue Köpfe zu platzieren», sagte Brosi. Ihr Ziel sei aber nicht eine Webseite mit einem Bischof-gehorsamen Kurs, sondern ein unabhängiges Medium, das verschiedene Positionen argumentativ darlege.