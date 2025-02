Die Schweiz soll ihre Zahlungen an das Uno-Palästinenserhilfswerk UNRWA umgehend einstellen. Die zuständige Kommission des Ständerates unterstützt mit knappstem Mehr eine Motion aus dem Nationalrat, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten.

Zahlungsstopp an UNRWA

Die zuständige Ständeratskommission möchte die Schweizer Gelder ans Uno-Palästinenserhilfswerk UNRWA sofort einstellen. Das beschloss sie mit knappster Mehrheit. (Themenbild) Foto: MOHAMMED AL RIFAI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates möchte die Beiträge an das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) sofort einstellen. Dies hat sie mit 6 zu 6 Stimmen und Stichentscheid ihres Präsidenten, Nationalrat Laurent Wehrli (FDP, VD), entschieden.

Die Kommissionsmehrheit ist zum einen der Ansicht, dass die Schweiz keine möglicherweise mit Terrorismus in Verbindung stehende Organisation finanziell unterstützen sollte, und zum anderen der Auffassung, dass auch andere Organisationen die Aufgaben des UNRWA wahrnehmen könnten. Die Kommissionsminderheit ist hingegen der Meinung, dass die Tätigkeiten des Hilfswerks in der Region derzeit unentbehrlich sind und die sofortige Einstellung der Beiträge an das UNRWA dramatische Folgen für die Zivilbevölkerung hätte.

Die Kommission hat ihre Arbeiten zur Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität» fortgeführt und insbesondere eine vertiefte Diskussion zu Fragen im Zusammenhang mit einem eventuellen Gegenentwurf geführt. Im Anschluss an diese Diskussion hat die Kommission mit 9 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen entschieden, vor ihrem Entscheid zur Volksinitiative zusätzliche Informationen der Verwaltung – namentlich in Bezug auf die Überlegungen zur Neutralitätsdefinition im Rahmen der letzten Totalrevision der Bundesverfassung – einzufordern. Die Fortsetzung der Beratung ist im zweiten Quartal 2025 vorgesehen.