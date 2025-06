Wolf Nationalrat will Wölfe mit nicht tödlicher Munition vergrämen

Der Nationalrat will Wölfe vergrämen, um sie von Nutztierherden in den Alpen fernzuhalten. Er hat am Donnerstag eine Motion angenommen, die Treibjagden durch Herdenpatrouillen fordert. Diese sollen auch nicht tödliche Munition verschiessen können.

Publiziert: 13:39 Uhr