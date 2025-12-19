Das Fachmagazin «Science» hat das Wachstum von erneuerbaren Energien zum Durchbruch des Jahres 2025 gekürt. Im laufenden Jahr habe die aus Sonne und Wind gewonnene Energie in mehreren Bereichen begonnen, die Energieproduktion aus fossilen Brennstoffen zu überholen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Seit der Industriellen Revolution war die Menschheit auf fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas für die Energiegewinnung angewiesen», schrieb das Fachblatt am Donnerstag in einer Mitteilung zur Kür des «Breakthrough of the Year». «2025 markierte jedoch einen bedeutenden Wandel in diesem Paradigma.»

So sei die erneuerbare Energie, angeführt von Solar- und Windkraft, schnell genug gewachsen, um in der ersten Jahreshälfte den gesamten neuen Strombedarf der Welt zu decken. Mittlerweile lieferten die Erneuerbaren weltweit mehr Strom als Kohle.

Angeführt werde dieser Wandel von China. Dessen Anstrengungen beim Ausbau von Solaranlagen, Windturbinen und Batteriespeichern hätten das Land zu einem weltweit führenden Hersteller in diesem Bereich gemacht.