Der Bundesrat hat ein Programm zur Unterstützung der Ukraine beschlossen. Es soll die Wettbewerbsfähigkeit stärken und ist Teil eines grösseren Engagements von 1,5 Milliarden Franken bis 2028.

Bundesrat spricht 30 Millionen Franken für den Wiederaufbau der Ukraine. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts Schweiz unterstützt Wiederaufbau der Ukraine mit neuem Wirtschaftsprogramm

Ziel ist langfristige wirtschaftliche Erholung und Integration in Europa

Bis 2028 sind insgesamt 1,5 Milliarden Franken für Ukraine vorgesehen

Die Schweiz will mit ukrainischen Behörden und dortigen Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen, die den Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes fördern sollen. Der Bundesrat stellt 30 Millionen Franken für ein entsprechendes Programm zur Verfügung.

Ziel der Schweiz sei es, sich langfristig für die wirtschaftliche Erholung der Ukraine einzusetzen, schrieb die Landesregierung zu ihrem Entscheid vom Freitag. Mehr Wettbewerbsfähigkeit sei entscheidend dafür, dass die ukrainische Wirtschaft langfristig wachse und sich in Europa integrieren könne.

Das Programm unterstützt gemäss Mitteilung die ukrainische Regierung bei der Umsetzung von Reformen. Es sei Teil des Schweizer Länderprogramms Ukraine 2025–2028. In diesem Zeitraum sind dafür insgesamt 1,5 Milliarden Franken vorgesehen.