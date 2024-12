Weil er Regierung traf Heftige Kritik an Alain Bersets Georgien-Reise

Alain Berset ist nach seinem Besuch in Georgien als Generalsekretär des Europarats in die Kritik der dortigen Opposition geraten. Während seines Aufenthalts in Tiflis traf er Regierungsvertreter, was von der Opposition scharf verurteilt wird.