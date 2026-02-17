Stadt Zürich erhebt Einsprache gegen Südstarts am Flughafen

Der Bund will Flugzeuge bei Bise auch über der Stadt Zürich starten lassen. Nun reicht die Stadt Einsprache ein – sie befürchtet zu viel Lärm.

Darum gehts Zürich kritisiert Fluglärm und Sicherheitsrisiko durch Starts über Quartiere

13 Gemeinden fordern gerechte Fluglärmverteilung und Nachtruhe-Einhaltung

SIL-Verfahren endet 2027 laut Bundesamt für Zivilluftfahrt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Stadt Zürich stört sich an der erwarteten Lärmbelastung, aber auch am Sicherheitsrisiko, wie es in einem Artikel des«"Tages-Anzeiger» vom Dienstag heisst. Ein Sprecher des Gesundheits- und Umweltdepartements bestätigte dies gegenüber Keystone-SDA.

Zwar betonte Stadtrat Andreas Hauri (GLP) die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens. Doch die Starts über dicht besiedelte Quartiere wie Schwamendingen, Affoltern oder Seebach seien «nicht akzeptabel», wie Hauri dem «Tages-Anzeiger» sagte. Er verwies etwa auf einem möglichen Flugzeugabsturz. Bisher waren erst Anflüge von Süden her möglich. Auch diese Einführung stiess bereits auf breite Kritik.

13 Gemeinden reichen Einsprache ein

Die Stadt Zürich steht mit der Kritik am sogenannten Sachplan Infrastruktur Sicherheit (SIL) nicht alleine da. Neben zahlreichen Gemeinden und Verbänden aus dem Süden und Osten ist auch der Norden unzufrieden. Allerdings aus anderen Gründen.

13 Gemeinden aus den Kantonen Zürich, Aargau und Schaffhausen sowie die IG Nord reichten eine Einsprache ein. Die Belastung müsse gleichmässiger auf alle Regionen verteilt werden, heisst es in einer Mitteilung. Dem Norden würde auch mit dem neuen Betriebsreglement «übermässig viel Fluglärm» aufgebürdet. Die IG Nord pocht, wie viele andere Einsprecher, auf ein konsequentes Einhalten der Nachtruhe.

Flüge nach 23 Uhr dürften nicht zur Regel werden

Am Dienstag forderte schliesslich der Verein Fair in Air eine Sistierung des Verfahrens. «Flüge nach 23 Uhr sind Verspätungen, Sie dürfen nicht zur Regel werden», heisst es in einer Mitteilung. Der Verein fordert gar, dass nach 22.30 Uhr keine Flugzeuge mehr starten dürften.

Die öffentliche Auflage des SIL endet am Dienstag. Die Kantone haben allerdings noch bis April die Möglichkeit, sich zu äussern. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt rechnet damit, dass das Verfahren erst 2027 abgeschlossen sein wird.