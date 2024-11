Die Ostschweizer Sektion der Operation Libero tritt wegen dem Fall Ameti zurück. Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Céline Zahno Praktikantin Politik

Der fünfköpfige Vorstand der Ostschweizer Operation-Libero-Sektion gibt seinen Rücktritt bekannt. Laut der «NZZ» befürchte man politischen Schaden, wenn Sanija Ameti Co-Präsidentin bleibe.

Am Samstagabend hätten die Vorstände ihre rund 100 Mitglieder per Email informiert. Darin äussern sie laut der Zeitung Verständnis für Ameti: Es stehe ausser Frage sich «schützend vor Sanija als Person zu stellen», schreiben die Mitglieder. Allerdings gelte es auch die Operation Libero zu schützen. Und die Organisation stehe in diesem Zielkonflikt an erster Stelle.

«Für den gesamten Ostschweizer Vorstand lässt sich ein Verbleib Sanijas im Amt als unsere Co-Präsidentin nicht mit unseren persönlichen Werten sowie unserem Verständnis der Rechenschaftspflicht vereinbaren, die wir auch euch gegenüber als Vereinsmitglieder haben», informiert der Vorstand.

Der Rücktritt folgt knapp zwei Monate, nachdem Sanija Ameti am 7. September auf ein Bild von Maria und Jesus geschossen hat und davon ein Foto auf Instagram postete. Die GLP, ihre Partei, startete ein Ausschlussverfahren gegen Ameti und sie verlor ihren Job bei der PR-Agentur Farner.