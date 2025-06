Die Universität Genf beendet ihre Partnerschaft mit der Hebräischen Universität Jerusalem. Die Entscheidung folgt auf Studentenproteste gegen den Krieg in Gaza.

Uni Genf kündigt Partnerschaft mit Uni in Jerusalem

Die Universität Genf verkündete heute, dass sie die Partnerschaft mit der Universität Jerusalem abbricht. Foto: SALVATORE DI NOLFI

Die Universität Genf hat ihre Partnerschaft mit der grössten israelischen Universität, der Hebräischen Universität Jerusalem, beendet. Hintergrund waren Proteste von Studierenden gegen den Krieg im Gazastreifen.

Die Universität Genf verzichte auf ihre strategischen Partnerschaften, die nicht die Prioritäten der Institution widerspiegeln würden, wie die Hochschule am Dienstag bekannt gab.

Gleichzeitig drückte das Rektorat der Universität in einer zweiten Erklärung «seine Empörung über die humanitäre Situation in Gaza» aus. Ein Appell, der sich «insbesondere an die israelische Regierung» richtet, damit sie «die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht respektiert».

Partnerschaft seit Jahren inaktiv

Audrey Leuba, Rektorin der Uni Genf, bestätigte am Dienstagabend beim Radiosender «RTS», dass diese Entscheidung nicht politisch motiviert sei, «da die Partnerschaft seit mehreren Jahren inaktiv war». Sie betonte jedoch, «dass sich die Universität angesichts der Situation dafür entschieden hat, die strategischen Partnerschaften zu überprüfen».

Die Rektorin erklärte, dass die Frage nach einer Partnerschaft «aufkam», nachdem die Studierenden der Universität gegen den Krieg mobilisiert hatten.

Die 2016 eingegangene Partnerschaft mit der israelischen Universität erleichterte die Zusammenarbeit der Genfer Hochschule mit einer der 100 besten Universitäten der Welt, vor allem aber ermöglichte sie die Finanzierung gemeinsamer Forschungsprojekte der beiden Institutionen.