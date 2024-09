Wegen Lieferverbot an Ukraine Deutschland will Schweizer Waffenhändler meiden

Das Bundesamt für Rüstung hat einen Brief aus Berlin erhalten: Die deutsche Armee will Schweizer Waffenhändler für bestimmte Beschaffungen künftig meiden. Grund sei, dass der Bundesrat die Wiederausfuhr von Waffen an die Ukraine abgelehnt hat.