Bund überarbeitet Pandemieplan vollständig

Der neue Pandemieplan nimmt die Erfahrungen von Covid-19 auf: Testset für das Coronavirus. (Archivbild) Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 2018 letztmals angepasste Plan war auf Influenza ausgerichtet, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch in einem Mediengespräch ausführte. Der neue Plan umfasst auch Themen wie den Umgang mit sozialen und wirtschaftlichen Folgen einer Pandemie. Er ist seit Anfang Juni in Kraft.

Neu besteht eine digitale Plattform, die allen Beteiligten einen schnellen und einfachen Zugriff auf die nötigen Informationen ermöglicht. Die Plattform lässt sich laufend aktualisieren.

Der Pandemieplan legt konkrete Aufgaben für Überwachung, Infektionskontrolle, Gesundheitsversorgung und Impfung fest. Ebenso regelt er Querschnittaufgaben wie Kommunikation, Versorgungssicherheit, Finanzen und Personal. Hinzu kommt die Aufgabenverteilung zwischen den staatlichen Ebenen.