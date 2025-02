Amherd zählt ein Projekt nach dem andern auf

In ihrem Statement zur Armeebotschaft zählt Amherd in schneller Sprache ein Projekt nach dem anderen auf, welches ausgebaut werden soll. Es wirkt wie eine Antwort an die Politik, welche ihr und der Armeeleitung in den letzten Monaten immer wieder vorgeworfen hatte, keinen richtigen Plan für die Aufrüstung der Armee in den kommenden Jahren zu haben. So soll beispielsweise für 110 Millionen Franken die Informatik verbessert werden, für 72 Millionen Franken soll eine neue Software für den Datenaustausch eingeführt werden, Amherd spricht von Mini-Drohnen oder modularen Unterkünften für die Rekruten.