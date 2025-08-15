Die Aargauer Nationalrätin Maya Bally und die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin kandidieren für das Mitte-Fraktionspräsidium im Bundeshaus. Am Freitagmittag endete die Anmeldefrist für Kandidaturen für den Posten.

1/4 Wer beerbt Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy (VS) an der Fraktionsspitze im Bundeshaus? (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Damit stellen sich für die Wahl, die an der Mitte-Fraktionssitzung vom 16. September stattfinden soll, zwei Frauen zur Verfügung, wie die Partei am Freitagmittag mitteilte. Weitere Kandidaturen wurden nicht bekannt.

Vor der Wahl prüfe die Findungskommission die eingegangenen Kandidaturen auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem Anforderungsprofil, hiess es weiter. Im Anschluss werde eine Anhörung durchgeführt.

Beide seit 2023 im Nationalrat

Die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin hat vor ein paar Tagen ihr Interesse an dem Amt bekundet. 2023 wurde sie in den Nationalrat gewählt. Die Kandidatur von Maya Bally wurde erst zum Ende der Anmeldefrist bekannt. Sie ist ebenfalls seit 2023 Nationalrätin.

Die Mitte-Fraktion braucht ein neues Präsidium, weil der bisherige Amtsinhaber Philipp Matthias Bregy (VS) zum neuen Mitte-Parteipräsidenten gewählt wurde.