Mitte-Nationalrat Philipp Kutter hat angekündigt, im nächsten Jahr nicht erneut für das Stadtpräsidium in Wädenswil ZH zu kandidieren. Der 49-Jährige übt das Amt seit 2010 aus.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Nach 16 Jahren ist der Moment gekommen, den Stab weiterzugeben» wird der Stadtpräsident und Nationalrat in einer Medienmitteilung der Mitte Wädenswil vom Montag zitiert. Die Partei will den Sitz verteidigen. Kutter wurde 2006 in den Wädenswiler Stadtrat gewählt und ist seit 2010 Stadtpräsident.

Im Jahr 2018 rutschte er nach dem Rücktritt von Barbara Schmid-Federer in den Nationalrat nach. Im Februar 2023 erlitt Kutter einen schweren Skiunfall und musste seine Ämter für mehrere Monate ruhen lassen. Da er sich bei dem Unfall unter anderem zwei Halswirbel brach, ist er seither auf einen Rollstuhl angewiesen.