Zürcher SVP-Politiker fordert Jodeln als Studienfach

Darum gehts
Der Bülacher SVP-Präsident Stefan Basler fordert Jodeln als Studienfach. Es fehle an Nachwuchs und an Dirigentinnen und Dirigenten. In Luzern gibt es seit 2018 bereits die Möglichkeit, Jodeln als Hauptfach zu studieren.
Beim Initianten, der sich für den Erhalt des Schweizer Kulturguts einsetzt, handelt es sich um den Bülacher SVP-Präsidenten Stefan Basler. Er ist selber aktiver Jodler und seit 2011 im Jodelklub.
Dass Jodelvereine neu gegründet würden, sei mittlerweile eher die Ausnahme, schreibt er in seiner Einzelinitiative. Die Tendenz gehe eher Richtung Abnahme. Gemäss Basler fehlt aber nicht nur der Nachwuchs. Auch Dirigentinnen und Dirigenten seien rar.
Deshalb solle der Kanton Zürich an einer seiner Ausbildungsstätten einen Lehrgang in Jodeln einführen, insbesondere für Dirigentinnen und Dirigenten.
Eine Premiere wäre ein Jodel-Studium nicht. In Luzern gibt es bereits seit 2018 die Möglichkeit, Jodeln als Hauptfach zu studieren. Im vergangenen Jahr schloss die erste Jodel-Studentin ihr Masterstudium ab. Seit Dezember 2025 ist Jodeln zudem Unesco-Weltkulturerbe.