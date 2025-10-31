Während Peter Spuhler sprach, stürmen Aktivisten die Bühne

Aktivisten haben bei einem Auftritt von Unternehmer Peter Spuhler die Bühne gestürmt. Sie warfen ihm vor, kein Demokrat zu sein. Hintergrund ist die Juso-Initiative für eine Erbschaftssteuer.

Tobias Bruggmann

Der Abstimmungskampf zur Erbschaftssteuer-Initiative wird gehässiger. Aktivisten stürmten die Bühne eines Wirtschaftsanlasses mit Peter Spuhler (66), alt SVP-Nationalrat und Chef des Bahnherstellers Stadler Rail, und deckten ihn mit Vorwürfen ein. Der «Tages-Anzeiger» hat zuerst darüber berichtet.

In einem Video, dass die Aktivisten auf Instagram gepostet haben, warfen sie Spuhler vor, kein Demokrat und ein «Feind der Demokratie» zu sein. «Du gibst dich wie ein Patriot, drohst aber mit Wegzug, sobald du gerechte Steuern zahlen sollst.»

Zur Erinnerung: Spuhler hatte im Sommer vor einem Jahr offen mit einem Wegzug aus der Schweiz geliebäugelt. Der Grund sei die Juso-Initiative, die eine hohe Erbschaftssteuer fordert. Da sein Vermögen grösstenteils in seiner Firma Stadler Rail stecke, müssten seine Nachkommen die Firma zumindest teilweise verkaufen, um die Steuern zu bezahlen.

Spuhler bleibt ruhig

Während der Protestaktion blieb Spuhler ruhig sitzen und lächelte gar leicht. Aus dem Publikum gab es derweil Buhrufe und Pfiffe. Nach wenigen Minuten wurden die Aktivisten von der Bühne geführt. Die Polizei habe man nicht eingeschaltet.

Bekannt zur Aktion habe sich der Max Voegtli (31), schrieb der «Tages-Anzeiger» weiter. Der Klimaaktivist trat als Sprecher von «Renovate Switzerland» auf. Bekannt wurde er mit seinem Flug nach Mexiko, obwohl er sich zuvor als Klimakleber betätigte.