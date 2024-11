Volksinitiativen Reformplattform der SP lehnt Juso-Erbschaftssteuerinitiative ab

Die Reformplattform der SP Schweiz lehnt die von den Jungsozialisten eingereichte Volksinitiative für eine nationale Erbschaftssteuer ab. Das hat der Reform-Flügel der SP am Freitag an einer Mitgliederversammlung in Zürich beschlossen.