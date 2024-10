Volksinitiative eingereicht Gesundheits-Verbände wollen mehr Medikamente aus der Schweiz

Die Initiative «Ja zur medizinischen Versorgungssicherheit» ist am Donnerstag mit 131'542 Unterschriften in Bern eingereicht worden. Die Initiative fordert die Stärkung der Forschung, Entwicklung, Produktion und Lagerhaltung von Medikamenten in der Schweiz.