Verspätungen als Folge Weniger strenge Vorgaben bei Briefzustellung

Der Bundesrat will der Post mehr Flexibilität bei der Zustellung von Briefen, Paketen und Tageszeitungen geben und dabei mehr Verspätungen zulassen. Er hat am Mittwoch eine entsprechende Verordnungsänderung in die Vernehmlassung geschickt.

Publiziert: 11:55 Uhr