Ursula von der Leyen über die Beziehung zur Schweiz «Wir sind uns so nah, wie man nur sein kann»

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist heute in die Schweiz gereist. An der Medienkonferenz verkündet sie zusammen mit Viola Amherd, dass gewisse Anpassungen bereits im Januar in Kraft treten werden.