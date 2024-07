Brennstoff-Emissionen sind zurückgegangen

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Emissionen aus Heizöl und Gas sind 2023 deutlich zurückgegangen. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Insbesondere der Gasverbrauch ist das zweite Jahr in Folge deutlich zurückgegangen, teilte das Bundesamt für Umwelt am Dienstag in der «CO₂-Statistik 2023» mit. Gegenüber 1990 lagen die Emissionen gar 41,7 Prozent tiefer.

Der Kohlenstoffdioxid-Ausstoss aus Treibstoffen ist gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben, hiess es weiter. Gegenüber 1990 sind die Treibstoff-Emissionen um 5,2 Prozent zurückgegangen. 2022 stiegen die Emissionen noch an.

Neben pandemiebedingten Veränderungen des Mobilitätsverhaltens mit mehr Homeoffice und weniger Geschäftsreisen ist auch der wachsende Anteil der Elektromobilität am Strassenverkehr ein Grund für kein weiteres Wachstum.