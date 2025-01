Ukraine Selenskyj nimmt an Ukraine-Treffen in Ramstein teil

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt nach eigenen Angaben am Treffen im deutschen Ramstein teil. Neben seiner Teilnahme am sogenannten Ramstein-Format will er auch Gespräche auf Ebene der Verteidigungsminister und Militärkommandanten führen.