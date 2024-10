Das russische Militär hat ukrainischen Angaben nach 100 Kampfdrohnen gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt. «Leider gibt es mehrere Drohnentreffer auf zivile Infrastruktur», teilte die ukrainische Luftwaffe ohne Nennung von Details mit.

Russland greift ukrainische Ziele an

Eine Kampfdrohne, vermutlich vom Typ Shahed 136 (Schahed 136) iranischer Bauart. Diese Drohnen nutzt Russland oft für den Beschuss von Zielen in der Ukraine. Foto: dpa

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Insgesamt sind demnach 66 Kampfdrohnen abgeschossen worden. Die Ortung von 24 weiteren Drohnen sei verlorengegangen. Vier Drohnen seien zudem Richtung Russland und Belarus abgedreht. Neben klassischen Flugabwehrwaffen setzt die ukrainische Armee auch Mittel zur Störung der Elektronik von Drohnen ein. Der Grossteil der Drohnen wurde den Angaben nach über dem Umland der Hauptstadt Kiew und den Gebieten Tscherkassy und Chmelnyzkyj abgeschossen.

Mutmasslich infolge von Treffern im Landkreis Konotop kam es in Teilen des nordukrainischen Gebiets Sumy zu Notstromabschaltungen. Ähnliche Massnahmen wurden auch im angrenzenden Gebiet Poltawa ergriffen. Das russische Militär greift regelmässig Anlagen zur Stromversorgung in der Ukraine an, wodurch es immer wieder zu Stromausfällen kommt.

Auch das russische Verteidigungsministerium informierte über Drohnenangriffe. 21 ukrainische Kampfdrohnen seien über vier Gebieten abgeschossen worden. Im Gebiet Woronesch gab es den Angaben nach zwei Verletzte.

Die Ukraine wehrt seit über zweieinhalb Jahren eine russische Invasion ab.