Schweizer ÖV-Unternehmen erwischen immer mehr Schwarzfahrer

2024 wurde erstmals eine Million Fahrgäste ohne gültiges Billett erwischt. Dieser Wert lag 2025 bereits bei 1'173'295. Das kostet die Branche jedes Jahr rund 200 Millionen Franken.

Das teilte die Branchenorganisation Alliance Swisspass auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Sie bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Onlineplattform Watson vom Mittwoch. Demnach nimmt die Anzahl der kontrollierten Fahrgäste ohne oder mit teilgültigem Fahrausweis seit Erfassungsstart 2019 jährlich zu.



Als Gründe für den jüngsten Anstieg nennt Mediensprecherin Michaela Ruoss einerseits die steigende Anzahl Fahrgäste und anderseits häufigere und effizientere Ticketkontrollen. Die genauen Kontrollquoten seien der Branchenorganisation zwar nicht bekannt, allerdings lasse der Austausch mit den Mitgliedern darauf schliessen.

Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer dürften die Branche jährlich etwa 200 Millionen Franken kosten, wie Ruoss weiter ausführt. Diese Schätzung stammt aus dem Jahr 2024. Weil Alliance Swisspass aber von einem kaum gestiegenen Anteil Fahrgäste ohne Ticket ausgeht, bleibe diese Zahl unverändert.



Fahrgäste ohne gültiges Ticket werden als Konsequenz eines Parlamentsbeschlusses in einem zentralen Informationssystem registriert. Dies hat zum Zweck, Vorfälle bei unterschiedlichen Transportunternehmen gebündelt zu erfassen.

Höhere Bussen bei mehrfachem Verstoss



Wer wiederholt ohne Billett unterwegs ist, egal wo in der Schweiz, büsst nämlich auch stetig mehr dafür. Inklusive Fahrpreispauschale beträgt der Zuschlag beim ersten Vorfall ohne Ticket 100 Franken, beim zweiten 140 Franken und beim dritten 170 Franken.



Bei einem teilgültigen Ticket fällt der Zuschlag jeweils 25 Franken tiefer aus. Darunter zu verstehen sind zum Beispiel fehlende Klassenwechsel, abweichende Strecken oder falsche Kundengruppen. In beiden Szenarien ist beim dritten Vorfall innerhalb von zwei Jahren aber zusätzlich mit einer Strafanzeige zu rechnen.