Tunnelbau Längste Höchstspannungsleitung wird in zweite Gotthardröhre verlegt

Swissgrid wird eine 18 Kilometer lange 220-Kilovolt-Leitung in die zweite Röhre des Gotthardstrassentunnels verlegen. Die damit längste unterirdische Höchstpannungsleitung der Schweiz soll bis 2030 in Betrieb gehen, teilte die nationale Netzgesellschaft am Montag mit.

Publiziert: vor 48 Minuten | Aktualisiert: vor 44 Minuten