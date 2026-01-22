Was hat der Bundespräsident am diesjährigen Weltwirtschaftstreffen erreicht? Um 17 Uhr informiert Guy Parmelin in Davos vor den Medien.

Darum gehts Donald Trump sorgte beim WEF in Davos 2026 für Diskussionen

Umstrittene Themen: Grönland, Friedensinitiative, Kritik an der Schweiz

Bundespräsident Parmelin, 66, zieht um 17 Uhr Bilanz

Céline Zahno Redaktorin Politik

Die Medienkonferenz ist zu Ende Die Fragerunde ist fertig, damit auch die Medienkonferenz. 31. März sei keine fixe Deadline Es sei schwierig zu sagen, wie viele Verhandlungsrunden es mit den USA brauche., sagt Parmelin. In der Absichtserklärung heiss es, die Verhandlungen sollten bis am 31. März abgeschlossen sein, «wenn möglich». Das sei also keine harte Deadline. Treffen mit Trump: «Man muss einen kühlen Kopf bewahren» «Man muss einen kühlen Kopf bewahren», sagt Parmelin. Das bilaterale Treffen mit Trump habe in einem total anderen Ton stattgefunden als seine Rede. Man müsse unterscheiden können zwischen öffentlichen Aussagen und der Arbeit im Hintergrund. Lieferungen an die Ukraine Auf Nachfrage erklärt Parmelin: Die Ukraine habe am Montag eine Liste mit Schweizer Firmen geschickt, welche Dinge produzieren, die die Ukraine derzeit benötigt. Das könnten etwa Generatoren sein. Mit dieser Liste könne man mit den Unternehmen schauen und eine schnelle Lieferung organisieren. Ein Journalist fragt, ob die Schweiz dies bezahlen werde. Parmelin sagt, die Details seien noch nicht geklärt. Parmelin hält sich mit Trump-Kritik zurück Ignazio Cassis hat die Aussagen von Trump über die Schweiz als «inakzeptabel» bezeichnet. Würde Parmelin dies unterschreiben? «Ich kommentiere keine Kommentare», antwortet Parmelin. Kein Eklat mit Trump Ein Journalist fragt, ob Parmelin froh sei, dass es beim Treffen mit Trump zu keinem Eklat gekommen sei. Parmelin sagt, er wolle nicht spekulieren. Aber er habe sich auf verschiedene Szenarien vorbereitet. «Die Welt hat sich definitiv verändert» Es sei eine extrem intensive Woche gewesen. «Die Welt hat sich definitiv verändert», sagt Parmelin. Man müsse sich anpassen. Und man müsse schauen, dass sich der Protektionismus nicht negativ für die Schweiz auswirke. Die Schweiz sei ein exportorientiertes Land. Treffen mit Selenski Ein Treffen mit Selenski hat stattgefunden, so Parmelin. Es ging vor allem um den Energiesektor, sagt Parmelin. Man werde anschauen, welche Elektrizitätsprodukte die Schweiz in die Ukraine liefern könne. Das sei dringend, weil derzeit Winter sei und viele Wohnungen in der Ukraine ungeheizt sind. WTO-Treffen Wirtschafts- und Handelsminister haben in Davos an einem informellen Treffen der Welthandelsorganisation (WTO) die globalen Herausforderungen im Bereich der Handelspolitik diskutiert. Das Treffen fand auf Einladung von Wirtschaftsminister Guy Parmelin statt. Treffen mit Greer Der Tag habe mit einem bilateralen Treffen mit dem US-Handelsbeauftragen Jamieson Greer begonnen, so Parmelin. Man sei bereit die Verhandlungen so schnell wie möglich aufzunehmen. Am Treffen ist auch Staatssekretärin Helene Budliger Artieda dabei gewesen. Weitere Einträge laden

Es waren turbulente Tage in Davos: Das WEF stand dieses Jahr ganz im Zeichen von US-Präsident Donald Trump (79). Seine Grönland-Gelüste, seine neue Friedensinitiative – und auch seine Tirade über das Gastland Schweiz sorgten für reichlich Gesprächsstoff.

Abseits der grossen Bühne nutzten die Schweizer Bundesräte das Treffen für zahlreiche bilaterale Gespräche. Im Zentrum: Bundespräsident Guy Parmelin (66). Um 17 Uhr zieht er Bilanz. Was hat er für die Schweiz erreicht? Blick berichtet live.