40 Parlamentarier rennen 135 Kilometer ums Bundeshaus

Bei der 24. Ausgabe des traditionellen Parlamentslaufs haben 40 Parlamentarierinnen und Parlamentarier am Donnerstagmorgen 135 Kilometer um das Bundeshaus zurückgelegt. Die meisten Kilometer sammelte die SVP-Fraktion.

Beim Parlamentarier-Lauf «Parlamotion» legten rund 40 Teilnehmende aus Parlament und Bundesämtern 135 Kilometer ums Bundeshaus in Bern zurück.

43,37 Kilometer gingen auf das Konto der Volkspartei, wie die Veranstalterin des Laufs, Swiss Olympic, am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. An zweiter Stelle rangierten die Grünen, gefolgt von der SP, der Mitte und der FDP. Schlusslicht waren die Grünliberalen.

Im Zentrum des Laufs, der jährlich im Rahmen der Sommersession durchgeführt wird, stand jedoch die gemeinsame Freude an der Bewegung, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Ab 6.30 Uhr waren die 40 Teilnehmenden rund 20 Minuten unterwegs, ob joggend, walkend oder im Rollstuhl.

Den Startschuss gab der neue Sportminister Martin Pfister in Anzug und Krawatte und betonte dabei, dass das wohl etwas übertrieben sei. Auch die Direktorin des Bundesamts für Sport, Sandra Felix, und Roger Schnegg, Direktor von Swiss Olympic, nahmen am Lauf teil.