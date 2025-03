Auf einen Blick Herbert Dirren, ehemaliger Walliser Nationalrat, ist mit 83 Jahren verstorben

Dirren war CSP-Politiker, Lehrer und blieb zeitlebens der Partei treu

Der ehemalige Walliser Nationalrat Herbert Dirren (ehemals CSP) ist am Montag in Agarn VS im Alter von 83 Jahren verstorben. Der Oberwalliser christlichsoziale Politiker war von 1977 bis 1987 Nationalrat. Herbert Dirren war von Beruf Lehrer. Er war verheiratet und Vater zweier Kinder.

Gemäss der Todesanzeige der Familie im «Walliser Boten» vom Donnerstag starb der CSP-Politiker an den Folgen eines Herzversagens. 1977 im Alter von lediglich 36 Jahren ersetzte Dirren während der Legislaturperiode den damals in den Walliser Staatsrat gewählten Oberwalliser CVP-Mann Hans Wyer. Dirren wurde danach 1979 und 1983 in den Nationalrat wiedergewählt.

1987 trat der damals 45-Jährige auf Ende der Legislaturperiode aus dem Nationalrat zurück. Er wechselte in die Versicherungsbranche. Zeitlebens blieb er der CSP (heute Neo) treu.

Während seiner Politikkarriere gehörte Dirren von 1973 bis 1985 auch dem Walliser Grossen Rat an. Ab Mai 1980 war er zudem ein Jahr lang Landeshauptmann im Wallis.