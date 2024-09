Australiens Premierminister Anthony Albanese plant ein Gesetz, das die Nutzung von sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram erst ab 14 oder 16 Jahren erlaubt. Er will Kinder von digitalen Geräten wegbringen und zu realen Erlebnissen motivieren.

Australische Regierung will Altersbeschränkung für Social Media

Jugendliche in Australien sollen Online-Netzwerke künftig erst ab einem Alter von 16 oder auch 14 Jahren nutzen dürfen. Ein entsprechendes Gesetz solle noch dieses Jahr ins Parlament eingebracht werden, teilte Premierminister Anthony Albanese am Dienstag mit.

Der Labor-Politiker bezeichnete die Wirkung von Netzwerken wie Facebook oder Instagram auf Kinder als «Geissel». Das Mindestalter solle Kinder dazu bringen, ihre digitalen Geräte wegzulegen, sagte Albanese.

System zur Verifizierung des Nutzer-Alters

Ob Facebook, Instagram, Tiktok und Co. in Australien künftig erst ab 14 oder 16 Jahren erlaubt sein sollen, ist dem Regierungschef zufolge noch nicht entschieden. Persönlich sei er für eine Altersgrenze von 16 Jahren, sagte Albanese in einer Reihe von Interviews zu seinem Vorhaben.

Steht der Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche kritisch gegenüber: Der australische Premierminister Anthony Albanese. Foto: MICK TSIKAS

Um die neue Regelung ab Jahresende nicht nur einführen, sondern auch durchsetzen zu können, soll demnach in den kommenden Monaten ein System zur Verifizierung des Nutzer-Alters getestet werden.

«Ich möchte sehen, dass Kinder von ihren Geräten los kommen und auf die Fussballplätze, in die Schwimmbäder und auf die Tennisplätze gehen», erklärte Albanese im australischen Sender ABC seine Beweggründe. «Wir wollen, dass sie reale Erfahrungen mit realen Menschen machen, weil wir wissen, dass soziale Medien sozialen Schaden anrichten.»