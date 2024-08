Mit Ach und Krach genügend Lehrpersonen

Am Montag ist Schulbeginn in mehreren Kantonen und Regionen, so unter anderem in Zürich, in der Inner- und Westschweiz und im Wallis. An den meisten Orten konnten auf den letzten Drücker und mit Ach und Krach praktisch alle Stellen besetzt werden – etwa in Luzern oder im Wallis. Allerdings handelt es sich teilweise um Zwischenlösungen mit Personen, die noch studieren oder die den beruflichen Quereinstieg gewagt haben.

In anderen Kantonen blieben einzelne Positionen unbesetzt. Vergangene Woche fehlten etwa an der Volksschule des Kantons Zürich noch immer 47 Lehrpersonen. Auch in Bern fehlten zu Beginn des Schuljahrs über 20 Lehrkräfte.