Was in der Akademie vermittelt wird, ist eine Kunst an der Schnittstelle von Theater, Tanz und Zirkuskunst, wie es in den Medienunterlagen heisst. Diese Theaterform wird auch als «physical theatre"(Körpertheater) bezeichnet, da Körper und Bewegung des Darstellenden im Mittelpunkt eines dramaturgischen Prozesses stehen.

Die starke physische Präsenz der Schauspielerinnen und Schauspieler schaffe eine besondere Verbindung zwischen Bühne und Zuschauerraum, schreiben die Verantwortlichen weiter. Dies ist insbesondere im kleinen und intimen Teatro Dimitri in Verscio selbst spürbar. Hier werden regelmässig Premieren der Stücke der Abschlussklassen präsentiert, hier trifft man Schülerinnen und Schüler der Accademia beim Diskutieren im Innenhof des Theaters, an der Kaffebar oder beim Üben ihrer Disziplinen.

Die frühere «Theaterschule Dimitri» wurde 1975 gegründet, vier Jahre nach dem Teatro Dimitri. Neben dem Clown Dimitri und dessen Frau Gunda zählte auch der Schauspieler und Pantomime Richard Weber zu den Gründern der Scuola.

Ziel der Accademia war und ist es, ein breites Spektrum künstlerischer Disziplinen unter einem Dach zu vereinen, wie es im Communiqué heisst. Nach dem Start mit einer kleinen Gruppe von Lehrpersonen und wenigen Studierenden stieg die Zahl beider stetig, ebenso das Angebot an Kursen und Disziplinen.

Im Jahr 2006 wurde die Scuola Teatro Dimitri der Fachhochschule der italienischen Schweiz (Supsi) angegliedert. Seit 2015 heisst sie «Accademia Teatro Dimitri» und bietet einen Bachelor- sowie einen Masterstudiengang mit den drei Vertiefungen Körper-und Bewegungstheater, Figurentheater und Angewandte Theaterpraxis an. Zudem offeriert die Accademia Weiterbildungskurse, Workshops, Kurse und Projekte für Schulen und Institutionen.

Aktuell sind 42 Studierende für den Bachelor- und 24 für den Masterstudiengang eingeschrieben. Hinzu kommen 37 Absolventen von Weiterbildungen, wie der Mediensprecher der Supsi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Durchgeführt werden die Kurse am Hauptsitz der Theaterakademie in Verscio, im Teatro Dimitri in Verscio sowie am zweiten Sitz der Theaterschule in Avegno im Maggiatal. Nicht zuletzt aufgrund der starken Verflechtung von Schule und Theater dürfte Dimitris Theaterakademie nach wie vor einzigartig sein.

Ihr diesjähriges rundes Jubiläum wird mit einer Reihe von Veranstaltungen in der ganzen Schweiz gefeiert. Unter anderem schliesst sich die Accademia Teatro Dimitri mit dem ebenfalls ein Jubiläum feiernden Orchestra della Svizzera italiana für ein «besonderes Konzert mit Tanz und Theater» für Schülerinnen und Schüler des Kantons Tessin zusammen. Präsentiert wird die Aufführung im Mai im Kulturzentrum LAC Lugano.