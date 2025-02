Tausende am Petersplatz Schweizer Kardinal Koch nimmt an Gebet für den Papst teil

Der Schweizer Kardinal Kurt Koch nahm am Montagabend am ersten öffentlichen Rosenkranzgebet des Vatikans in Rom für den kranken Papst Franziskus teil. Trotz regnerischem Wetter versammelten sich Tausende Gläubige auf dem Petersplatz.

Publiziert: vor 19 Minuten