Der Baselbieter Landrat. Die SVP will einen Regierungssitz in der Regierung Baselland zurückerobern. Foto: keystone-sda.ch

Wahl findet am 26. Oktober statt, zweiter Wahlgang am 30. November

Die SVP Baselland möchte im Oktober einen Sitz in der Kantonsregierung erobern. Den Parteimitgliedern werden gemäss einem Communiqué Caroline Mall und Matthias Liechti als mögliche Kandidierende vorgeschlagen. Wer definitiv ins Rennen geschickt wird, entscheidet sich am 14. August.

Die Parteileitung entschied, dem Nominationsparteitag vom 14. August zwei Bewerbungen zur Auswahl vorzulegen. Dies schrieb die SVP Baselland am Dienstag in einer Mitteilung. Entweder soll Caroline Mall oder Matthias Liechti auf die abtretende FDP-Bildungsdirektorin Monica Gschwind folgen.

Caroline Mall ist Kauffrau und arbeitet in der Geschäftsleitung einer Liegenschaftsverwaltung, heisst es in der Mitteilung der Partei weiter. Als langjährige Landrätin und derzeitige Vizepräsidentin der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission verfüge sie über ein grosses bildungspolitisches Wissen.

Matthias Liechti ist gemäss Mitteilung ebenfalls Mitglied im Landrat und hat Einsitz in der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission. Der Treuhänder ist Geschäftsleitungsmitglied einer Schweizer Regionalbank.

Monica Gwschind hatte im Juni angekündigt, nach zehn Jahren im Amt per Ende Dezember 2025 zurückzutreten. Die Baselbieter Stimmbevölkerung wird am 26. Oktober über ihre die Nachfolge befinden. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 30. November statt.

Neben der FDP haben derzeit auch die SP, die Grünen, die Mitte und die EVP jeweils einen Sitz in der Baselbieter Regierung. Die SVP verlor ihren Sitz vor zwei Jahren an die EVP.