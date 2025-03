SVP und Piraten dagegen Mehrheit will Nazisymbole in der Öffentlichkeit verbieten

Eine Mehrheit von Parteien, Kantonen und Verbänden will das Verwenden und Verbreiten von Nazisymbolen in der Öffentlichkeit verbieten. Die entsprechende Vernehmlassung zu diesem Spezialgesetz des Bundesrats endete am Montag.

Publiziert: 15:10 Uhr | Aktualisiert: 15:11 Uhr