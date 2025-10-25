DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Politik
SVP-Matter spricht in der «Arena» über den EU-Vertrag
SVP-Matter in der «Arena»
«Wollen Ursprung vom Erfolgsmodell in den Kübel werfen»
SVP-Vertreter Thomas Matter schoss in der SRF-Sendung «Arena» aus allen Rohren – gegen die Kantone, gegen die anderen Parteien und natürlich gegen Brüssel.
Publiziert: 15:39 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Mehr Politik-Videos
1:04
Erklärvideo
Darum geht es bei der Eigenmietwert-Abstimmung
1:00
Kurz erklärt
Darum geht es beim E-ID-Gesetz
0:14
Sie sind nicht verboten
Gurt-Stecker hebelt Warnsystem aus
19:34
SVP-Gutjahr über Löhne
«Gewerkschaften spielen eine unfaire Doppelrolle»
0:41
Nach Landung in Hanoi
Kriegt Emmanuel Macron hier eine Ohrfeige?
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen