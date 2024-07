Ein Abstimmungskampf wie jener bei «Ehe für alle» kann bei Direktbetroffenen und ihren Verbündeten Stress auslösen. Forschende der Universität Zürich zeigten in einer Studie auf, dass diese während des Abstimmungskampfes mehr Stresshormone ausschütteten.

Eine Untersuchung der Universität Zürich zeigt, dass der «Ehe für alle»-Abstimmungskampf bei Betroffenen zu einem erhöhten Stresslevel führte. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Forschenden untersuchten mit Hilfe von Haarproben, wie sich die «Ehe für alle»-Kampagne im Jahr 2021 auf das Stressniveau von queeren Menschen und ihren Sympathisierenden auswirkte, wie die Universität Zürich am Dienstag mitteilte.

Dazu befragten die Forschenden mehrere hundert Personen in der Zeit vor, während und nach dem Abstimmungskampf zu ihrem Stressempfinden. Dazu sammelten sie jeweils auch Haarproben.



Die Resultate zeigen, dass die Befragten in dieser Zeit signifikant mehr Cortisol und Cortison ausschütteten. Dieser Effekt war nicht nur bei den queeren Studienteilnehmenden zu sehen, sondern auch bei ihren Freunden und der Familie.

Stresswahrnehmung steigt nicht an



Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass politische Kampagnen gegen die Rechte von LGBTQ-Personen bei den Betroffenen das Gefühl von Diskriminierung, Ablehnung und Entfremdung von der Mehrheitsgesellschaft weiter verstärken können.



Interessant ist, dass die selbst wahrgenommene Stressbelastung bei den untersuchten Personen in dieser Zeit gar nicht anstieg. Die Forschenden vermuten, dass die Personen ihr Stressempfinden bei den Befragungen allenfalls herunterspielten.



Die Stressmarker in den Haarproben nahmen jeweils ab, wenn die Befragten die unterstützenden Worte der Ja-Kampagne wahrnahmen. Dies zeige, wie wichtig ein fairer Umgang miteinander für eine bessere Gesundheit von Minderheiten sei, so das Forschungsteam.