Schweizer Wegweisung eines homosexuellen Iraners war unrechtmässig

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. (Archivbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann wurde von seiner Familie aufgrund seiner sexuellen Orientierung beleidigt und geschlagen. 2019 beantragte er Asyl in der Schweiz. Das Staatssekretariat für Migration hielt seine Erzählung nicht für glaubwürdig und lehnte seinen Antrag ab. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diesen Entscheid.

Das Gericht in Strassburg gelangte in seinem am Dienstag veröffentlichten Entscheid zu einem anderen Urteil. Es vertritt darin die Ansicht, dass der Beschwerdeführer durch die Wegweisungsverfügung einer unmenschlichen Behandlung durch seine Familie, Dritte oder sogar durch den iranischen Staat ausgesetzt ist. Das Verbot einer solchen Behandlung in Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention würde damit verletzt.