Thierry Burkart tritt als FDP-Präsident zurück.

Positionierung und Kommunikation

Burkart wird gefragt, auf was er besonders stolz sei. Der FDP-Präsident erwähnt erneut die klare Positionierung. «Das war intensive Arbeit.» Auch an kommunikativer Schlagkraft habe man gewonnen. Als dritter Punkt erwähnt er die Kampagnenfähigkeit. «Ich gehe als Kapitän von Bord in einer Situation wo wir wirklich stark dastehen – nicht aus Frust, nur aus grosser Dankbarkeit.»