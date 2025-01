Staatsbesuch in Wien Karin Keller-Sutter trifft österreichischen Bundespräsidenten

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat sich am Freitag in Wien mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen getroffen. Für die Schweizerin ist es die erste Auslandsreise in ihrem Präsidialjahr.

Publiziert: 13:24 Uhr | Aktualisiert: 13:35 Uhr